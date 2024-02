Foto dall'archivio

L'attrice ha postato foto e video sui social

Anne Hathaway a Milano per la Fashion Week. L’attrice stessa ha pubblicato su Instagram un post in cui racconta la sua esperienza tra Gucci e Versace: “Quella volta in cui @gucciwestman ha tenuto duro 😂 ✨ Grazie a @versace per una serata e un’esperienza INCREDIBILE!” ha scritto l’attrice.

Hathaway ha postato foto e video sui social, in abito corto rosso, durante la sfilata di Versace.

