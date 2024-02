Bagno di folla anche per la cantante Jeon Somi e la supermodella Hunter Schafer

Fan in delirio per l’arrivo di Emma Watson alla sfilata donna autunno-inverno di Prada. Bagno di folla anche per la cantante Jeon Somi, l’attrice e supermodella Hunter Schafer, la star statunitense di Youtube Emma Chamberlain e l’attrice Kim Tae-ri.

