Alla School City Actors Agency di Milano sono state assegnate le borse di studio a quattro attori giovani tra i più promettenti e di talento dell’Accademia cinematografica. A consegnarle è stato il manager e ufficio stampa Angelo Perrone. I vincitori sono Christian Iacuitti, Erika De Luca, Alessandro Saponaro e Zara Lucy Rose Harrison. “Hanno dimostrato impegno, serietà e motivazione oltre che bravura ovviamente”, ha commentato Perrone. “Credo che Iacuitti abbia anche delle chance nel mondo dello spettacolo in generale. Ha molta presenza e padronanza scenica. Tra i non vincitori mi hanno colpito anche Alessio Pronzato e Fabian Murru“, ha aggiunto. L’Accademia vanta master class con i grandi del cinema come Ricky Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta, Simona Izzo, Giovanni Veronesi e docenti come il regista e sceneggiatore Angelo Longoni e lo stesso Perrone.

