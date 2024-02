La superstar era su una sedia, un ballerino inciampa e la fa cadere sul palco

Un video sta facendo il giro dei social e mostra Madonna che cade mentre è in corso un concerto e continua a cantare. La superstar era sul palco e nei video si vede che un ballerino inciampa e la fa cadere mentre lei si trovava su una sedia: ma musica e audio non si fermano, lei si rialza e torna a cantare, ‘the show must go on’. Tanti i commenti sui social: Madonna ieri era in concerto a Seattle, sembra sia proprio lì che sia avvenuto ‘l’incidente’.

