Il rapper napoletano ha ottenuto il 60% delle preferenze del pubblico, mentre solo il 16% è andato ad Angelina Mango che si è aggiudicata la vittoria finale con il brano 'La noia'

Problemi con il televoto durante la serata finale del 74esimo Festival di Sanremo. Molti utenti hanno denunciato infatti la mancata ricezione dell’sms che conferma l’avvenuta corretta votazione per il proprio cantante in gara preferito. Tre concorrenti, Geolier, Angelina Mango e Annalisa, hanno quindi invitato, tramite i loro canali social, i propri fan a non demordere e continuare a votare fino alla ricezione dell’sms.

“Mi dicono che c’è una sorta di record di televoto. Se trovate difficoltà state sereni, tutto sta procedendo nella maniera corretta. Si sta smaltendo il traffico telefonico perché sta arrivando una quantità di televoto che mai si era verificato nei precedenti festival di Sanremo. Una cosa incredibile”, ha commentato Amadeus in diretta.

“Il televoto sta funzionando regolarmente, abbiamo parlato con i referenti Telecom presenti qui a Sanremo con i notai. C’è una valanga di voti, i voti vengono acquisiti ma i messaggi arrivano in ritardo. Non andrà perso nessun voto“, ha fatto poi sapere il direttore dell’ufficio stampa della Rai Fabrizio Casinelli alla sala ‘Roof’ dell’Ariston.

60% televoto per Geolier, 16% ad Angelina Mango

Il 60% del televoto per decretare il vincitore del 74esimo Festival di Sanremo ha espresso la sua preferenza per Geolier, mentre solo il 16% del televoto è andata ad Angelina Mango. Poi Ghali con l’8,3%, Annalisa con l’8% e Irama con il 7,5%.

Il meccanismo di voto per decretare il vincitore

Ma come funziona il meccanismo di voto? Le 30 canzoni in gara sono state votate dal televoto durante tutta la serata dell’Ariston. Al pubblico è stata resa nota una classifica generale delle 30 canzoni e degli artisti aggiornata al termine della precedente quarta serata. La media tra le votazioni della quinta serata tramite televoto e quelle precedenti ha dato luogo a una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara. Dopo le esibizioni, è stata divulgata la classifica dei primi cinque che hanno eseguito di nuovo i brani. Le votazioni precedenti sono state azzerate e si è proceduto con una nuova votazione ripartita nel seguente modo: televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, TV e Web (33%), Giuria delle Radio (33%). La canzone che ha ottenuto la percentuale di voto complessiva più elevata nell’ultima votazione è stata proclamata vincitrice del Festival.

