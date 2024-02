Grande emozione all'Ariston, Amadeus: "Lassù qualcuno ci ama"

Grande emozione all’Ariston per la struggente cover di ‘La rondine’ interpretata da Angelina Mango per omaggiare il padre Pino nella quarta serata del Festival di Sanremo. Il brano è stato riarrangiato dalla stessa Angelina Mango con il fratello Filippo, ed eseguita con l’accompagnamento del Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma. Conclusa l’esecuzione il pubblico si è alzato in piedi ed ha applaudito, mentre in galleria alcuni spettatori con dei cartelloni hanno composto la scritta “Grande Pino”. Emozionato anche Amadeus che prima di salutare Angelina Mango ha detto “Lassù qualcuno ci ama”. Tempo prima di morire, Pino Mango aveva confidato a sua moglie Laura: “Cosa c’è di più bello che morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più?”. La figlia Angelina, stasera, lo ha fatto rivivere per milioni di fan e amanti della musica.



