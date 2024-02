"Chiunque vinca stasera, ritengo che abbia meritato", ha aggiunto il conduttore del Festival

“Hater non li puoi combattere, lui se ne deve fregare. Io non leggo i commenti”, così Amadeus in conferenza stampa a chi gli chiedeva un commento sugli insulti apparsi sui canali social Rai contro il rapper Geolier. “C’è la fazione di quelli contro Napoli o pro Napoli. Chiunque vinca stasera, ritengo che abbia meritato di vincere il Festival”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata