L'artista ha commentato quanto accaduto nella serata cover, nella quale ha guadagnato il primo posto

Un po’ di dispiacere per Geolier, che ieri sera ha raggiunto il primo posto nella serata cover il primo posto in questo Festival di Sanremo. “I fischi sono un modo per esternare un parere, come l’applauso. Ieri io mi sono esibito davanti all’Ariston con le persone che fischiavano e se ne andavano. E’ stato difficile, veramente. Però alla fine è un parere, potevano applaudire come restare neutre” ha detto l’artista in conferenza stampa, commentando i fischi dell’Ariston ieri dopo la sua vittoria della serata cover. “Ieri mi ha colpito molto l’esibizione di Angelina (Mango, ndr), di Annalisa. Angelina ha emozionato tantissimo, anche mia mamma”, ha aggiunto il rapper napoletano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata