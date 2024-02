Irama canta con Cocciante, Mr. Rain con i Gemelli Diversi: tutto l'elenco

Sarà Sangiovanni con Aitana, ad aprire la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. Sangiovanni e Aitana interpreteranno ‘Farfalle-Mariposas’. Dopo di lui toccherà ad Annalisa con La rappresentante di lista e il Coro Artemia che canteranno ‘Sweet dreams’. Quindi Rose Villain con Gianna Nannini con un medley della rocker toscana. “Sarà una serata bella – ha detto il direttore artistico Amadeus in conferenza stampa all’Ariston -, perché la serata del venerdì in questi anni è diventata ‘iconica’. Gli artisti ho lasciato che siano totalmente liberi nel proporre le cover, saliranno almeno un’ottantina di cantanti stasera e sarà una bellissima festa”.

Quarto Gazzelle con Fulminacci, in ‘Notte prima degli esami’. Quindi i The kolors con Umberto Tozzi in un medley di Tozzi. Sesto Alfa con Roberto Vecchioni che canteranno ‘Sogna ragazzo sogna’. Settimi i Bnkr44 con Pino D’Angiò che canteranno ‘Ma quale idea’. Ottavo Irama che canterà ‘Quando finisce un amore’ con Riccardo Cocciante. Noni Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani che canteranno ‘Che sia benedetta’. Decimi i Santi Francesi con Skin che canteranno ‘Hallelujah’. Undicesimi a uscire i Ricchi e Poveri con Paola e Chiara che canteranno ‘Sarà perchè ti amo’ e ‘Mamma Maria’. Dodicesimo Ghali, con Ratchopper, proporrà ‘Italiano vero’. Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino canteranno ‘Il cerchio della vita’. Quattordicesima Loredana Bertè con i Venerus canteranno ‘Ragazzo mio’. Quindicesimo Geolier con Guè, Luche’ e Gigi d’Alessio canteranno ‘Strade’.

Sedicesima Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma proporranno ‘La rondine’. Poi sarà la volta di Alessandra Amoroso e il medley con i Boomdabash. Diciottesimo Dargen D’Amico con i BabelNova Orchestra in un omaggio a Ennio Morricone. Diciannovesimo Mahmood con i Tenores di Bitti che canteranno ‘Com’è profondo il mare’. Ventesimo Mr. Rain con i Gemelli diversi in ‘Mary’. Ventunesimi i Negramaro e Malika Ayane, che canteranno ‘La canzone del sole’. Poi Emma e Bresh che si esibiranno in un medley di Tiziano Ferro. Il Volo e Steff Burns eseguiranno ‘Who wants to live forever’. Ventiquattresimo Diodato e Jack Savoretti canteranno ‘Amore che vieni, amore che vai’. Venticinquesimi i La Sad con Donatella Rettore canteranno ‘Lamette’. Il Tre sarà 26esimo e canterà con Fabrizio Moro. BigMama 27esima con Gaia, La Nina e Sissi, canteranno ‘Lady Marmalade’. Maninni con Ermal Meta saranno 28esimi canteranno ‘Non mi avete fato niente’. Fred De Palma con Eifel 65 saranno ventinovesimi. A chiudere la serata saranno Renga con Nek.

