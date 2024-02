Il video delle ultime prove prima di salire sul palco dell'Ariston

Mancano poche ore e l’emozione in paese è davvero tanta: venerdì sera al teatro Ariston di Sanremo i Tenores di Bitti ‘Remunnu ‘e Locu’ saliranno sul palcoscenico più importante della musica italiana per esibirsi con Mahmood, nella serata dedicata alle cover, con una rivisitazione della canzone ‘Come è profondo il mare’ di Lucio Dalla. In piazza, nei negozi e nei bar del paese barbaricino non si parla d’altro e l’attesa di vedere il quartetto di cantori bittesi, che in decenni di attività hanno portato l’antica espressione artistica dei pastori in tutto il mondo, è davvero salita alle stelle. E proprio in vista della serata, i Tenores si sono incontrati ancora una volta mercoledì pomeriggio per fare delle prove, per riscaldare le corde vocali della voce di Dino Ruiu, della mezza voce di Andrea Sella, della contra di Pierluigi Giorno e del basso di Mario Pira. Tra un canto a ‘isterrita’ e uno a ‘boche notte’ e tra un ‘ballu seriu’ e un ‘ballu lestru’, l’armonia vocale del canto arcaico di questi territori della Sardegna è riecheggiata nei viottoli del centro storico, nel cuore del paese dove si trova l’area museale che custodisce il museo Multimediale del canto a tenore: unica esperienza immersiva del genere in Sardegna e aperta tutti i giorni ai visitatori.

