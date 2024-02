'What was I made for?' di Billie Eilish, colonna sonora di Barbie, eletta miglior canzone dell'anno

Taylor Swift ha vinto il suo 13° Grammy in carriera per il miglior album vocale pop, ‘Midnighits’, e sul palco al momento di ritirare il premio ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco, ‘Tortured Poets Department’, prevista per il 19 aprile. “So che il modo in cui ha votato la Recording Academy è un riflesso diretto della passione dei fan – ha dichiarato la popstar nel suo discorso – Quindi voglio ringraziare i fan svelando un segreto che ho tenuto nascosto negli ultimi due anni, ovvero che il mio nuovissimo album uscirà il 19 aprile. Si intitola ‘The Tortured Poets Department’ e adesso nel backstage pubblicherò la copertina”.

‘What was I mad for?’ di Billie Eilish, brano principale del film ‘Barbie’, si è aggiudicata il premio di canzone dell’anno ai Grammy Awards. Nel suo ringraziamento la cantante ha nominato la regista Grega Gerwig e la protagonista Margot Robbie, entrambe escluse dalla candidatura agli Oscar.

