L'Etoile ha allietato i bimbi dei reparti pediatrici

Roberto Bolle, insieme con l’Etoile della Scala di Milano, Nicoletta Manni, e il ballerino Pierpaolo Ciacciulli lunedì sera hanno danzato per i bimbi dei reparti pediatrici dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano. Hanno interpretato danzando e recitando una versione semplificata de “Il Lago dei Cigni”, coadiuvati dalla voce narrante di Stefano Accorsi, nell’aula magna dell’edificio davanti agli occhi sgranati e increduli di pazienti e del personale sanitario. Una sorta di flash mob, che si inserisce nella vasta progettualità di Ondance – la grande festa evento permanente di Bolle per la danza – che ha colto molti impreparati, ma accolto con grande entusiasmo da tutti che si sono poi fermati con l’Etoile per foto e autografi. “Con OnDance abbiamo pensato di portare gioia e spensieratezza nei reparti dei bambini in difficoltà convinti che i sorrisi e lo stupore che la danza sa suscitare può essere di conforto per le loro sofferenze – ha detto Bolle – Per farlo al meglio ho coinvolto amici come Stefano Accorsi che ha accompagnato con la sua voce i nostri passi raccontando la storia de Il Lago dei Cigni. È stata un’esperienza bellissima e struggente insieme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata