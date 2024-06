Roma, 18 giu. (LaPresse) – Complessivamente, gli arrivi stimati dall’OIM in Italia, Malta, Grecia, Cipro e Spagna seguendo tutte le rotte che si intersecano nel Mediterraneo sono stati 65.108 nei primi sei mesi dell’anno, a fronte di un numero di morti pari a 1.324. Nello stesso periodo, nel 2023, gli arrivi furono 75.057, e i morti 2.118. È quanto emerge dai dati elaborati dal Global Migration Data Analysis/MMp dell’OIM, che LaPresse ha potuto visionare. Le rotte che passano per il Mediterraneo sono in tutto quattro: Occidentale, Centrale, Orientale, Atlantica.

