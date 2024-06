La pop star comparirà oggi in tribunale

Il cantante Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons, una località esclusiva sul mare nei pressi di New York. Lo afferma Abc News citando un funzionario delle forze dell’ordine. L’arresto sarebbe avvenuto lunedì sera a Sag Harbor e già oggi la pop star comparirà in tribunale. Timberlake ha in programma due concerti a Chicago questo fine settimana e due spettacoli a New York la prossima settimana.

