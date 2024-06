Francoforte (Germania), 18 giu. (LaPresse) – La delegazione al Parlamento europeo di Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra tedesco, ha ribadito il suo no alla rielezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. “La nostra promessa elettorale era quella di non votare per la signora Von der Leyen. Manterremo questa promessa”, ha detto in una dichiarazione a LaPresse il capo della delegazione di AfD, René Aust.

