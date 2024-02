Il Boss posta un video: Adele Zerilli aveva 98 anni

E’ morta a 98 anni Adele Zerilli Springsteen, madre di Bruce Springsteen. La donna, la cui famiglia emigrò negli Stati Uniti dalla provincia di Napoli, era affetta da anni dal morbo di Alzheimer. Più volte era salita sul palco per ballare con il figlio durante i concerti del Boss con la E Street Band. Il rocker del New Jersey ha ricordato la madre pubblicando su Instagram un video in cui danza con lei, sulle note di ‘In the Mood’ di Glenn Miller, accompagnato dal testo della sua canzone ‘The Wish’, dedicata proprio ad Adele. “Mi ricordo la mattina quando sentivo la tua sveglia suonare e ascoltarti mentre ti preparavi ad andare al lavoro. Nessuna telefonata della domenica, nessun biglietto per la Festa della Mamma, troveremo per noi un piccolo rock ‘n roll bar e usciremo a ballare”, recitano le liriche del brano. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE NOT FOR SALE

