Lo apprende LaPresse da fonti vicine ai vertici Rai

Amadeus e Fiorello saranno domenica ospiti di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’ su Nove, “ma non parteciperanno in presenza al programma ma in collegamento da Sanremo per parlare del Festival che comincia martedì prossimo”. Lo apprende LaPresse da fonti vicine ai vertici Rai. La notizia era stata diffusa con un tweet su X sul profilo del programma del canale Nove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata