Dal Festival del Cinema di Venezia, passando per Hollywood fino alle ultime apparizioni in tv e sulle piattaforme streaming

È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Le foto più belle della diva del cinema, una donna dal fascino senza età che ha accompagnato diverse generazioni di italiani.

