Il bilancio è di oltre 170.000 spettatori per la leg italiana del live del trentennale di carriera

Si è chiusa mercoledì sera a Milano, con il quarto sold out al Forum, la prima parte del Laura Pausini World Tour 2023/2024, decima tournée mondiale dell’artista italiana più premiata del mondo. Il bilancio è di oltre 170.000 spettatori per la leg italiana del live del trentennale di carriera, in cui Laura Pausini presenta le sue hit di repertorio e i brani del suo nuovo album Anime Parallele/Alams Parallelas, pubblicato lo scorso ottobre.

Il tour che ha preso il via lo scorso 8 dicembre a Rimini, ha salutato il ritorno dal vivo di Pausini dopo 5 anni dall’ultima tournée mondiale, uno show con una grande produzione di respiro internazionale, che ha regalato momenti indimenticabili ai fan che sono accorsi nelle 25 date di Roma, Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e infine il capoluogo meneghino.

“Tornare sul palco è stato incredibile, attendevo questo momento da tantissimo tempo – ha dichiarato Laura – non avrei potuto sperare in una partenza migliore, un vero buon inizio, con un debutto proprio in Emilia-Romagna e poi in tutte le regioni in cui siamo riusciti ad arrivare, prima di partire per il tour internazionale“.

La leg europea del World Tour riparte dalla Spagna: sabato 27 gennaio Laura è attesa al Wizink Center di Madrid, per arrivare poi successivamente al Palau St Jordi di Barcellona. E poi da Lisbona a Bruxelles, da Zurigo a Stoccarda, passando per la Accor Arena di Parigi, Bercy, già sold out. A seguire la cantante romagnola approderà in America Latina, per le date previste in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico, per proseguire poi negli Stati Uniti, dove il 6 aprile al Madison Square Garden, si esibirà in cinque lingue per il pubblico di New York, la stessa città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio dello scorso anno.

