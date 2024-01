Le premiazioni al Peacock Theater di Los Angeles

“Succession” vince come miglior miglior serie drammatica, “The Bear” come miglior commedia ed entrambe hanno dominano i premi per la recitazione agli Emmy, i premi più importanti per la televisione, nella serata al Peacock Theater di Los Angeles. “Succession”, la saga della Hbo su una famiglia ricca e litigiosa e sul loro impero mediatico, vince il suo terzo premio come miglior serie drammatica per la sua quarta e ultima stagione, insieme ai premi come miglior attore e miglior attrice in una serie drammatica per Kieran Culkin e Sarah Snook. “The Bear”, la ‘dramedy di FX su un’altra famiglia conflittuale e su un ristorante in difficoltà al centro della vita di uno chef di talento, vince il premio come miglior commedia. Gli Emmy hanno anche premiato il suo cast, nominando Jeremy Allen White miglior attore in una commedia. Quinta Brunson vince come migliore attrice in una commedia per lo spettacolo da lei creato, “Abbott Elementary” della ABC, diventando la prima donna nera a riceverlo in più di 40 anni. “Beef” vince come miglior miniserie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata