L'attore si è spento nella sua casa di Los Angeles, l'annuncio della figlia

Lutto nel mondo del cinema. Ron Ely, l’attore alto e muscoloso che ha interpretato il personaggio principale nella serie Nbc degli anni ’60 ‘Tarzan’, è morto all’età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 settembre, è stato dato dalla figlia Kirsten Casale Ely solo ora sui social media.

La Disney e il mito di Tarzan

Sebbene Ron Ely non fosse famoso quanto Johnny Weismuller, il nuotatore olimpico che ha interpretato Tarzan nei film degli anni ’30 e ’40, Ely ha contribuito a formare l’immagine del personaggio immortalato dalla Disney. “Era un attore, scrittore, allenatore, mentore, uomo di famiglia e leader”, ha detto Kirsten Ely in un post su Instagram. “Ha creato una potente ondata di influenza positiva ovunque andasse. L’impatto che ha avuto sugli altri è qualcosa che non ho mai visto in nessun’altra persona: c’era qualcosa di veramente magico in lui”.

L’omicidio della moglie per mano del figlio

Nel 2019, è tornato tragicamente alla ribalta quando la moglie 62enne, Valerie Lundeen Ely, è stata accoltellata a morte nella loro casa di Santa Barbara dal loro figlio trentenne, Cameron Ely, che è stato colpito a morte dalla polizia. Ron Ely, che era a casa durante l’accoltellamento, ha contestato il rapporto del pubblico ministero sull’omicidio del figlio. “Se non aveva una pistola o non aveva un’arma, qual era la base per sparargli e ucciderlo?” ha affermato l’avvocato di Ely, John Burris, nel 2020.

Il matrimonio con miss Florida

Nei primi anni ’80, Ely era l’ospite del concorso di Miss America e lì incontrò Valerie, eletta Miss Florida. Si sposarono nel 1984. La coppia ebbe tre figli ed Ely si ritirò dalla recitazione per concentrarsi sulla sua famiglia nel 2001. “Decisi di smettere di recitare e di lavorare a casa, come autore, in questo modo avrei potuto stare con i bambini per tutta la scuola e assistere alle loro partite sportive e cose del genere”, raccontò al Daily Express di Londra nel 2013, esprimendo interesse per il rientro nella recitazione. Sarebbe tornato brevemente nel film per la TV del 2014 “Expecting Amish“.

Sul set con scimpanzè e tigri

Il Tarzan di Ely non parlava con i grugniti monosillabici spesso associati al personaggio, originariamente creato dal romanziere Edgar Rice Burroughs. Era invece uno scapolo istruito che si era stancato della civiltà ed era tornato nella giungla africana dove era cresciuto. Ely disse in alcune interviste di aver fatto le sue acrobazie nello show, lavorando direttamente con le tigri, gli scimpanzé e altri animali selvatici che erano ‘amici’ di Tarzan. “Hanno provato per la prima volta a scritturare un ex giocatore di football americano di nome Mike Henry, ma a lui non piacevano gli scimpanzé e dal momento in cui è salito sul set, le cose sono andate male in fretta”, ha raccontato Ely al Daily Express di Londra nel 2013. Uno scimpanzé ha attaccato Henry e gli ha ferito la mascella durante le riprese dell’episodio pilota dello show, ed Ely è stato scelto al suo posto all’ultimo momento. “Li ho incontrati un lunedì e quando mi hanno offerto il ruolo ho pensato: ‘Non voglio assolutamente entrare in quella trappola per orsi. Fai Tarzan e sarai marchiato a vita’”, ha raccontato Ely al Daily Express. “Avevo ragione. Ma il mio agente mi ha convinto che era uno show di qualità e che avrebbe funzionato. Così il venerdì ero su un aereo per il Brasile per girare il primo episodio”.

Ely ha anche interpretato il personaggio principale nel film d’azione del 1975 ‘Doc Savage: The Man of Bronze’, ma per il resto ha avuto per lo più piccoli ruoli in TV e film, tra cui il musical del 1958 ‘South Pacific’. Ha anche scritto un paio di romanzi gialli con protagonista un detective di nome Jake Sands, ‘Night Shadows’ del 1994 e ‘East Beach’ del 1995. Nato a Hereford, Texas, e cresciuto ad Amarillo, sposò il suo amore del liceo nel 1959, ma divorziò due anni dopo. Insieme a Kirsten Casale Ely, lascia la figlia Kaitland Ely Sweet.

