Assegnati i premi: Quinta Brunson miglior attrice

“Succession” vince come miglior miglior serie drammatica, “The Bear” come miglior commedia: entrambe le serie hanno dominato gli Emmy, i premi più importanti per la televisione. “Succession”, la saga della Hbo su una ricca famiglia ricca e sul loro impero mediatico, vince il suo terzo premio come miglior serie drammatica per la sua quarta e ultima stagione, insieme ai premi come miglior attore e miglior attrice in una serie drammatica assegnati a Kieran Culkin e Sarah Snook.

“The Bear”, la ‘dramedy di FX su un’altra famiglia conflittuale e su un ristorante in difficoltà al centro della vita di uno chef di talento, ha invece vinto il premio come miglior serie comica per la sua prima stagione. Gli Emmy hanno anche premiato il suo cast, nominando Jeremy Allen White miglior attore in una commedia, Ayo Edebiri miglior attrice non protagonista in una commedia e Ebon-Moss Bachrach miglior attore non protagonista in una commedia.

“Succession” ha vinto complessivamente sei Emmy, tra cui quello per il miglior attore non protagonista in un film drammatico con Matthew Macfadyen e quello per la miglior scrittura in un film drammatico al creatore dello show Jesse Armstrong. L’unica categoria in cui non ha trionfato è stata quella dell’attrice non protagonista, conquistata per la seconda volta da Jennifer Coolidge di “The White Lotus”. Coolidge ha così ‘battuto’ le concorrenti italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, candidate nella stessa categoria per aver a recitato nella seconda stagione della stessa serie.

“Beef” è invece la migliore miniserie, mentre Steven Yeun e Ali Wong sono stati i primi asiatici americani a vincere nelle loro categorie: Yeun come miglior attore in una serie limitata e Wong come miglior attrice. Il creatore Lee Sung ha vinto gli Emmy per la scrittura e la regia. La serie ha ottenuto otto Emmy in totale dopo le tre vittorie ai Creative Arts Emmy Awards dello scorso fine settimana.

Quinta Brunson miglior attrice, prima afroamericana dal 1981

Quinta Brunson vince il premio come migliore attrice per la serie da lei creata ‘Abbott Elementary’ della Abc agli Emmy, diventando la prima donna afroamericana a conquistare il riconoscimento dopo più 42 anni. Prima di lei l’unica donna afroamericana a vincere nella categorie era stata Isabel Sanford dei “The Jeffersons”, nel 1981. Brunson aveva già vinto un Emmy per la sceneggiatura di “Abbott Elementary”, il suo ‘mockumentary’ su una scuola elementare di Philadelphia a maggioranza nera e cronicamente sottofinanziata, ma questo è il suo primo per la recitazione. “Sono così felice di poter vivere il mio sogno e recitare in una commedia”, ha detto l’attrice durante la premiazione.

