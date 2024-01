Il Pontefice ospite della trasmissione di Fabio Fazio

Le dimissioni “non è il mio pensiero, è una possibilità aperta a tutti i Papi ma per il momento non è ancora al centro dei miei pensieri”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento da da Santa Marta. Alla domanda del conduttore Fabio Fazio su come stesse, il Pontefice ha risposto ‘Sono ancora vivo’.

Medioriente, Papa: “Terribile due popoli fratelli che si stanno autodistruggendo”

“Tutti i giorni sento telefonicamente la parrocchia di Gaza, mi raccontano le cose terribili che succedono, quanti arabi morti e quanti israeliani morti, due popoli chiamati a essere fratelli, che si stanno autodistruggendo. Questa è la guerra: distruggere”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento da da Santa Marta. “C’è un’apparente autodistruzione, è difficile fare la pace, non so perché. Quando nel 2014 sono andato a Redipuglia ho visto il risultato di quella strage e ho pianto. L’ultima volta sono andato al cimitero inglese, guardavo le età e pensavo alle mamme che ricevono quella lettera: ‘Signora ho l’onore di dirle che suo figlio è un eroe’. ‘No, io voglio il figlio, non l’eroe'”.

Papa: “Dio non si stanca mai di perdonare, noi stanchi di chiedere perdono”

“Il Signore non si stanca di perdonare. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Pensa ai fabbricatori di armi, che sono fabbricatori di morte. Il Signore è vicino a loro, tocca i loro cuori per portarli a un cambio di vita. Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento in collegamento da Casa Santa Marta.

Diritti, Papa: “Benedizioni gay? Dio benedice tutti”

“Il Signore benedice tutti e tutti coloro che sono capaci di essere battezzati, cioè ogni persona, ma poi le persone devono entrare in colloquio con il Signore e vedere la strada che il Signore propone loro. Noi dobbiamo prenderle per mano e aiutarle ad andare per quella strada, non condannarle dall’inizio”. Così Papa Francesco a ‘Che Tempo che fa’ su Nove in collegamento in collegamento da Casa Santa Marta, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio sul documento del Dicastero per la Dottrina che prevede anche la benedizione per coppie dello stesso sesso.

