Primi abiti da sogno per il primo evento glamour dell'anno

Tanto cinema e serie tv, ma soprattutto il primo evento glamour dell’anno con il red carpet dell’81esima edizione dei Golden Globe. La cerimonia ha visto sfilare al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles il gotha di Hollywood con i look che hanno ovviamente monopolizzato l’attenzione di curiosi e addetti ai lavori. Nell’anno della “Barbiemania” hanno trionfato i look vivaci con il rosso e il rosa a fare da padroni, ma non sono mancati abiti più sobri con il nero e il bianco scelto da tante star che hanno preferito rimanere sul classico.

Margot Robbie, ad esempio, ha scelto di dare ai suoi fan un’altra versione della sua “Barbie” con un abito rosa shocking firmato da Armani Privé. In rosa anche JLo, accompagnatrice del marito Ben Affleck, in lizza per Air. Selena Gomez ha invece scelto un rosso accesso su un abito asimettrico, stesso colore per la top model Heidi Klum, accompagnata dal marito Tom Kaulitz. Particolarmente appariscente anche l’abito scelto da Hellen Mirren che ha optato per un Dolce&Gabbana lilla. La splendida Taylor Swift ha invece calcato il red carpet fasciata da un abito lungo di paillettes verdi, firmato Gucci, e décolletées Louboutin. Qui una carrellata di tutti i look della serata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata