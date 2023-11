Il conduttore torna sul piccolo schermo lunedì 27 novembre in prima serata su Rai3 con il programma 'Farwest'

“I talk in tv hanno fatto il loro tempo. C’è stanchezza anche da parte del pubblico nel vederli. Quello su cui bisogna puntare oggi è il racconto sulla lunga distanza con grandi filmati”. Così Salvo Sottile a LaPresse. Il conduttore torna in tv lunedì 27 novembre in prima serata su Rai3 con il programma ‘Farwest’. “Con l’obiettivo – prosegue Sottile – di raccontare le zone più buie, più grigie del Paese, le zone dove le persone non hanno voce. Lo facciamo cercando di fare un racconto diverso rispetto agli altri attraverso le inchieste e le testimonianze esclusive”.

