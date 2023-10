Le immagini

Oggi la 18ma edizione della Festa del Cinema di Roma ospita, nella sezione ‘Freestyle’, l’anteprima di due episodi della serie ‘I leoni di Sicilia‘ di Paolo Genovese tratto dall’omonimo romanzo di Stefania Auci, un best seller istantaneo con più di 650.000 copie vendute in due anni. A presentarlo i protagonisti Michele Riondino, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano, Adele Cammarata e Miriam Leone con il suo “pancione” in bella vista. Ad accompagnarli ovviamente il regista Paolo Genovese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata