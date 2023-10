La pellicola è l'adattamento del 107esimo albo del fumetto

Protagoniste indiscusse della 18^ edizione della Festa del cinema di Roma, Monica Bellucci e Miriam Leone sono sbarcate nella capitale accendendo l’entusiasmo di fan, giornalisti e fotografi. L’appuntamento è per il photocall organizzato per la promozione di ‘Diabolik – Chi sei?‘, un film diretto dai Manetti Bros. La pellicola è l’adattamento cinematografico del 107esimo albo dell’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, e costituisce il terzo e ultimo capitolo della saga dedicata al genio del crimine iniziata con ‘Diabolik’ (2021) e proseguita con ‘Diabolik – Ginko all’attacco!’ (2022). Leone e Bellucci tornano come protagoniste femminili in ‘Diabolik – Chi sei?’. Leone ha preso parte a tutti e tre i film interpretando Eva Kant, mentre Bellucci è entrata in scena nel secondo capitolo nel ruolo della duchessa Altea di Vallenberg.

