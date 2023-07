Una giuria britannica lo ha giudicato non colpevole: ad accusarlo tre uomini

Una giuria londinese ha assolto Kevin Spacey dall’accusa di violenza sessuale nel processo nato dopo le denunce di quattro uomini, risalenti a circa 20 anni da.

I giurati hanno espresso il loro verdetto oggi alla Southwark Crown Court dopo essersi chiusi in camera di consiglio per tre giorni. Tre uomini hanno accusato l’attore premio Oscar di aver afferrato in modo aggressivo i loro inguini e un aspirante attore ha detto di essersi svegliato con Spacey che gli praticava sesso orale dopo essersi addormentato o svenuto nell’appartamento dell’imputato. L’attore 64enne si è dichiarato non colpevole di nove accuse, tra cui molteplici conteggi di violenza sessuale e un conteggio per aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali senza consenso.

