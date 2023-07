Quattro uomini hanno accusato il due volte vincitore dell'Oscar di averli aggrediti sessualmente tra il 2001 e il 2013

Kevin Spacey ha testimoniato oggi nel processo per violenza sessuale, giurando a voce alta e chiara di dire “tutta la verità e nient’altro che la verità” in quella che potrebbe essere la parte più significativa della sua vita. Spacey ha iniziato discutendo di come è stato coinvolto nel teatro, scherzando sul fatto che sua madre avrebbe detto che ha iniziato a recitare nel momento in cui è uscito dal grembo materno. La testimonianza ha fornito una storia leggera sulla sua vita prima di approfondire la grave questione davanti al tribunale. Quattro uomini hanno accusato il due volte vincitore dell’Oscar di averli aggrediti sessualmente tra il 2001 e il 2013, descrivendo incontri inquietanti che sono passati da un tocco indesiderato a un’aggressiva presa all’inguine.

Un uomo che ha definito Spacey un “vile predatore sessuale” ha detto di essere svenuto o di essersi addormentato nell’appartamento londinese dell’attore e di essersi svegliato trovando l’attore che gli faceva sesso orale. Spacey ha negato le accuse e dovrebbe fornire una vigorosa difesa. L’attore americano di 63 anni è stato una delle più grandi star del palcoscenico e del piccolo schermo, fino a quando le accuse di aggressione sessuale hanno fermato la sua carriera. Se condannato, potrebbe affrontare una pena detentiva che condannerebbe le sue speranze di un ritorno sulle scene. Spacey ha detto alla rivista tedesca Zeit in un articolo pubblicato il mese scorso: “Ci sono persone in questo momento che sono pronte ad assumermi nel momento in cui sarò scagionato da queste accuse a Londra”. Spacey si è dichiarato non colpevole di 12 accuse che lo vedono coinvolto in aggressioni sessuali e atti osceni e per aver indotto una persona a compiere attività sessuali senza consenso. Spacey, che possiede case a Londra e negli Stati Uniti, è libero su cauzione incondizionata.

