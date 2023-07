Ripresa l'udienza: l'attore accusato di violenza sessuale

Kevin Spacey è tornato nel tribunale di Londra, dove è ripreso il processo a suo carico per violenza sessuale dopo la pausa del fine settimana. Venerdì 14 luglio l’attore ha negato che “afferrare gli uomini per l’inguine” fosse il suo “marchio di fabbrica”. Spacey si è anche irritato durante l’interrogatorio del pubblico ministero presso la Southwark Crown Court. In un acceso scambio di battute, che ha richiesto l’intervento del giudice, al 63nne attore è stato chiesto delle accuse di aver afferrato in modo aggressivo un uomo nel backstage di un evento di beneficenza in un teatro. “Assolute stron**te!”, ha risposto Spacey, tra le risate dell’aula gremita di gente.

Il due volte vincitore del Premio Oscar si è attenuto alla sua testimonianza del giorno prima, in cui ha insistito sul fatto di non aver mai aggredito sessualmente tre dei quattro accusatori che hanno descritto incontri inquietanti tra il 2001 e il 2013. Ha respinto le affermazioni di un uomo come “pura fantasia” e ha detto di aver condiviso incontri consensuali con altri due che, in seguito, se ne sono pentiti. Ha accettato le affermazioni di un quarto uomo, dicendo di aver fatto un “passaggio maldestro” durante una notte di forti bevute, ma ha negato sull’accusa di “aver afferrato l’inguine”. Se ritenuto colpevole, Spacey potrebbe essere condannato al carcere.

