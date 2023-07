L'attore 87enne lascia intuire una futura collaborazione con Trenitalia

“Questo per me è un bel periodo e sto benissimo. I medici che curavano mia moglie mi hanno spiegato che probabilmente il gesto fatto negli oltre 100 film che ho girato, di darmi tre botte in testa urlando ‘Porca… Miseria’ mi ha rigenerato la corteccia cerebrale. Quattro giorni fa ho fatto 87 anni e si vede che la cosa funziona”. A dirlo è Lino Banfi, ospite d’onore del viaggio inaugurale da Roma a Pietrasanta, della nuova società “TTI – Treni Turistici Italiani” del Polo Passeggeri del Gruppo FS. “Nonno Libero Martini, che è il nonno d’Italia, era un ferroviere e in molte puntate ho interpretato un capostazione. Tanti anni fa per realizzare un matrimonio si realizzavano dei viaggi di famiglia per far conoscere le famiglie e per fare avvenire questo matrimonio che nel caso mio specifico credo che avverrà”, ha proseguito l’attore lasciando intuire una prossima collaborazione con Trenitalia: “Tutte queste convergenze di binari mi piacciono e vi avvertirò se faremo il viaggio di nozze e in quale tipo di treno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata