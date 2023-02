Luigi Corradi parla a un evento organizzato da Enit alla Bit di Milano sul turismo sostenibile e internazionale

Luigi Corradi, Amministratore delegato di Trenitalia, ha fatto il punto sul presente e sul futuro dell’azienda in occasione di un evento organizzato da Enit alla Bit di Milano sul turismo sostenibile e internazionale. “Trenitalia ha un piano di investimenti di 15 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Quest’anno 112 nuovi treni entreranno a far parte del servizio di trasporto regionale. Vi invito tutti, prendete un regionale perché il servizio sta migliorando tantissimo e gli investimenti sono importanti”, ha detto Corradi e affermato, inoltre, che non sono previsti rincari sui biglietti. “I costi dell’energia per noi sono importanti. Abbiamo fatto questo sforzo, premiato dalla risposta dei nostri clienti che sono aumentati. E premiato dal fatto che il prezzo dell’energia sta iniziando a diminuire. Speriamo in questo un calo in modo da non dover incidere sulle tasche dei nostri passeggeri”, ha aggiunto l’Ad. Previste anche nuove tratte verso l’estero. “Uniamo Francoforte, passando attraverso la Svizzera e colleghiamo anche Monaco da Roma”, ha concluso Corradi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata