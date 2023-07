Il conduttore ha parlato del suo addio nel giorno della presentazione dei palinsesti Discovery

“Dopo quaranta anni di Rai non sentirete mai una parola contro, perché fa parte della mia vita. Poi credo sia molto difficile paragonare la tv di una volta con quella di adesso”. Lo ha detto Fabio Fazio, nuovo volto di Warner Bros. Discovery, in occasione della presentazione dei palinsesti delle reti del gruppo dove approda dal 15 ottobre con il suo format ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove. “Non ho mai detto che mi hanno cacciato o che c’è stata una epurazione, ma diciamo che se con un contratto in scadenza e nulla accade uno pensa di continuare altrove”, ha detto ancora Fazio. “Tutto quello che c’è stato sarà visibile anche sul Nove”, ha aggiunto. “Le trincee e il contro non portano niente di buono, l’apertura e l’inclusione sono la cosa migliore in un mondo globalizzato”, ha dichiarato invece Luciana Littizzetto.

