Domenica 9 luglio Paolo Conte, icona della musica cantautorale italiana e internazionale, si esibirà in concerto in piazza San Marco a Venezia. Una nuova data del tour dell’artista, che giunge qualche mese dopo il live alla Scala di Milano. Il concerto in piazza San Marco segna uno speciale e importante ritorno per Paolo Conte a distanza di 14 anni dall’esibizione del 31 luglio 2009 insieme all’Orchestra Sinfonica di Venezia.

Durante l’evento Paolo Conte regalerà al pubblico uno spettacolo nuovo e sarà accompagnato sul palco dal suo storico ensemble orchestrale di undici musicisti: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto, Percussioni e Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Flauto, Fisarmonica, Basso e Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba e Piano) Luca Enipeo (Chitarre) Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Clarinetto, Sax Baritono, Piano e Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche (Contrabbasso, Basso elettrico e Chitarra Elettrica) e Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Baritono e Clarinetto).

Il concerto di Paolo Conte in piazza San Marco è organizzato da Veneto Jazz e Zen Production in collaborazione con la Città di Venezia, Teatro La Fenice e Vela Spa, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione del Veneto, nell’ambito della XV edizione di Venezia Jazz Festival.

