Il direttore artistico del Festival lo anticipa al Tg1 Mattina Estate: "Sto iniziando ad ascoltare le canzoni"

Il regolamento di Sanremo 2024 sarà diverso da quello degli anni scorsi. Lo ha annunciato Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo, ospite di Tg1 Mattina Estate. “Ho finito di scrivere il regolamento del prossimo Festival di Sanremo, lo stiamo mandando all’approvazione degli avvocati della Rai Sarà un regolamento diverso dagli anni scorsi, ci saranno delle novità. Siamo al lavoro” ha aggiunto il direttore artistico del Festival.

Riguardo la presenza di Fiorello, “l’ultima serata ci sarà sicuramente, me lo ha promesso“, ha spiegato. “Poi con lui non c’è mai una certezza su nulla. Già per il fatto che sarà sul suolo ligure, io sono felice, non può mancare”.

