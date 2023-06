Dopo anni di podcast insieme il rapper racconta che hanno avuto un diverbio: "Sfogatevi, poi portate rispetto per i prossimi ospiti"

Fedez racconta la verità sulla sparizione di Luis Sal dal suo podcast Muschio Selvaggio. “Mi sarebbe piaciuto che a dare queste spiegazioni fosse stato Luis stesso, per il rispetto di 3 anni di lavoro insieme e del pubblico, in totale trasparenza e serenità” ha detto l’artista, in un video pubblicato su Youtube. “Si sono creati gossip fantascientifici – aggiunge – Oggi a me tocca l’onere di dare spiegazioni, non lo faccio con piacere perché non mi piace dare spiegazioni per conto di altri e lo avrei fatto dall’inizio delle puntate registrate da solo”.

“Sotto la sezione commenti di ogni ospite che ho portato da quando Luis non c’è praticamente si è parlato quasi solo di Luis e non dell’ospite, una cosa prevedibilissima e che si poteva evitare. E questa cosa ha compromesso il podcast“, dice ancora Fedez nel video. Il rapper dice che è stato “poco corretto” l’atteggiamento che lo ha obbligato a dare spiegazioni dopo diverse puntate.

“Da parte mia ho preso questa nuova parentesi e avventura con uno stimolo a cercare di fare meglio. Muschio Selvaggio è nato come un ambiente totalmente anarchico”, spiega Fedez, “ma finché mi diverto lo porterò avanti, finché sarà possibile”. Poi arrivano le spiegazioni: “Non è mai stato un progetto che verteva sul guadagnare dei soldi, abbiamo rifiutato tante offerte per non contaminare quello che portavamo. Motivo per il quale credo fosse una parentesi di grande libertà e divertimento. Poi c’è stata una parentesi che è stata più lavorativa che divertente e cioè Sanremo, un progetto voluto fortemente da me perché pensavo potesse essere utile. Né io né Luis siamo stati pagati, i soldi sono stati spesi per la creazione del format, però è stata una parentesi molto impegnativa. Luis all’inizio non era d’accordo, poi ha detto proviamo. E’ stata una parentesi complicata, impegnativa”, ha aggiunto Fedez. Una parentesi arrivata quando “la mia salute mentale non era totalmente al top”, aggiunge Fedez. Poi “ho fatto semplicemente notare a Luis che ho avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto e non avessi sentito supporto da parte sua. Una discussione animata lavorativa che ci ha portato a dire prendiamoci del tempo per capire cosa fare”, racconta ancora il rapper, “alla fine di questa settimana di riflessione mi manda un messaggio dove sostanzialmente mi dice ‘il format in questo momento ha preso una connotazione più di Federico che di Luis ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più fare il podcast’. Devo essere sincero, non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto male“.

“Avevamo fatto una società al 50%, se volete un consiglio non fatelo mai perché se vi trovate in uno stallo alla messicana come questo non sapete come fare”, dice ancora il conduttore di Muschio Selvaggio, “questo è quanto, è ciò che è successo. Io continuo, tramite il managment di Luis, essendo ancora suo il podcast”, a dire che lui “sa che può venire quando vuole”. “Dovete sapere che però Luis non ci sarà, quindi sostanzialmente chi guardava il podcast solo per Luis sappia che non c’è più quindi se potete gentilmente sfogarvi sotto questo video e portare un po’ di rispetto per gli ospiti che vengono…”.

