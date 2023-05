Fiorello annuncia che Amadeus potrebbe non condurre più il Festival di Sanremo, durante la puntata di Viva Rai2 del 26 maggio. “Salutiamo Amadeus che continua a seguirci imperterrito e indefesso, l’ho sentito ieri e mi ha detto una cosa: ‘non so se quest’anno farò Sanremo’, la butto lì”, ha dichiarato lo showman. “Forse ho intenzione di non farlo, oh, m’ha detto così”.

La notizia ha lasciato tutti basiti: “Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”. “Ha detto forse, non è sicuro, eh”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata