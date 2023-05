Il ballerino ha battuto nella finalissima la cantante Angelina Mango

La 22esima edizione di Amici ha visto il trionfo di Mattia, premiato dal televoto: il ballerino si è aggiudicato un premio di 150mila euro. Mattia ha battuto nella finalissima Angelina Mango, che si è aggiudicata il premio della critica (50mila euro) assegnato dai giornalisti e il premio della categoria cantanti (50mila euro). La serata si è aperta con la sfida finale tra i due ballerini: Mattia e Isobel si sono dati battaglia a colpi di coreografie e l’ha spuntata Mattia approdando così alla finalissima. Dove poco dopo lo ha raggiunto Angelina, che ha sconfitto Wax nella finale dei cantanti. Nell’ultimo atto tutto è deciso dal televoto, i giudici sono chiamati solo a commentare le performance dei ragazzi, mentre i giornalisti in video collegamento premiano Angelina con commenti entusiasti e un voto quasi unanime per il premio della critica. Il 19 maggio uscirà il suo primo disco ‘Voglia di vivere’.

Per quanto riguarda Wax, il 26 maggio esce con il suo ep omonimo ‘Wax’ su etichetta 21co/Warner music Italy Pubblicazioni. Il vincitore, Mattia Zenzola, partecipò già lo scorso anno, ma fu costretto a lasciare a un passo dalla finale a causa di un grave infortunio. Originario di Bari, Matteo è tornato nella scuola per mantenere la promessa fatta a Raimondo Todaro di non arrendersi mai. A luglio 2023, Mattia parteciperà al gran galà della danza “Carla Fracci Mon Amour”.

Isobel durante il percorso nella scuola è stata scelta come protagonista del video nel canale ufficiale del World of Dance Italy e ha ottenuto un’offerta per un prestigioso contratto per lo spettacolo diretto da Daniel Ezralow ‘Open’. La ballerina si è aggiudicata anche il premio Tim, del valore di 30mila euro.

