Quarto posto per Marco Mengoni con 'Due Vite', l'artista italiano è salito sul palco con la bandiera Lgbtqi

La Svezia con la cantante Loreen e il brano ‘Tattoo’ vince la 67/a edizione dell‘Eurovision Song Contest. È la seconda vittoria dell’artista alla kermesse. Loreen, 39 anni, ha già infatti vinto l’Eurovision nel 2012 ed è solo la seconda interprete a vincere il premio due volte, dopo l’irlandese Johnny Logan negli anni ’80. È la settima vittoria della Svezia in Eurovision, eguagliando il record dell’Irlanda.”Sono veramente sopraffatta”, ha detto Loreen. “Tutto ciò è così bello”.

La Finlandia ha sbancato al televoto, arrivando seconda con Käärijä e il brano Cha Cha Cha. Al terzo posto Israele con Noa Kirel e Unicorn. Marco Mengoni ha conquistato il quarto posto. Ma è stato comunque protagonista della serata. Non solo ha emozionato i 12mila della Liverpool Arena con la sua esibizione intensa e potente di Due Vite, il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo, e che qui ha portato a casa il Marcel Bezençon Composer Award per la miglior composizione, assegnato dai compositori dei brani in concorso, ma ha voluto portare sul palco anche la bandiera Lgbtqi disegnata dal graphic designer Daniel Quasar per rendere la celebre Rainbow Flag ancora più inclusiva. Cinque colori in più, il bianco, il rosa, l’azzurro, il marrone e il nero, posizionati a lato. Le nuove strisce colorate sono dedicate alla comunità di colore, a quella transgender, ai malati di Hiv e a chi è morto per portare avanti la battaglia dei diritti.

