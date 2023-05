Il compositore, pianista e cantante è candidato nelle categorie 'miglior canzone originale' e 'miglior compositore'

Stefano Bollani, compositore, pianista e cantante italiano, è candidato ai premi David di Donatello nelle categorie ‘miglior canzone originale‘ e ‘miglior compositore‘. L’artista milanese, infatti, ha scritto le musiche per il film ‘Il Pataffio’, diretto da Francesco Lagi. “Sono molto contento di essere qui. Il cinema è una mia passione. Mi sono divertito tantissimo a scrivere le musiche di questo ‘Pataffio’. Spero di scriverne altre cento. David di Donatello? L’ho già vinto, il fatto di essere qua per me è già una gioia“, ha detto l’artista in vista della premiazione che si terrà questa sera nel complesso di studi gestiti da Cinecittà a Roma.

