Per la regia ci sono i nomi di Bellocchio, Amelio e Martone. Borghi, Locascio e Ficarra e Picone tra gli attori e Buy, Cruz e Pandolfi tra le attrici

È il giorno delle nomination ai David di Donatello 2023: la cerimonia della 68 esima edizione del premio dell’industria cinematografica italiana, assegnato dalla giuria dell’Accademia del Cinema Italiano, si terrà mercoledì 10 maggio e verrà trasmessa in prima serata su Rai 1.

I candidati a miglior film della 68esima edizione dei David di Donatello sono ‘Esterno notte’, ‘Il signore delle formiche’, ‘La stranezza’, ‘Le otto montagne’ e ‘Nostalgia’.

Sono Marco Bellocchio (Esterno notte), Gianni Amelio (Il signore delle formiche), Roberto Andò (La stranezza), Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh (Le otto montagne) e Mario Martone (Nostalgia) i candidati alla miglior regia alla 68esima edizione dei David di Donatello.

La candidate a migliore attrice protagonista alla 68esima edizione dei David di Donatello sono Margherita Buy (Esterno notte), Penelope Cruz (L’immensità), Claudia Pandolfi (Siccità), Benedetta Porcaroli (Amanda) e Barbara Ronchi (Settembre).

I candidati a miglior film internazionale alla 68esima edizione dei David di Donatello sono ‘Bones and all’ di Luca Guadagnino, ‘Elvis’ di Baz Luhrmann, ‘Licorice Pizza’ di Paul Thomas Anderson, ‘The Fabelmans’ di Steven Spielberg e ‘Triangle of Sadness’ di Ruben Ostlund.

‘Esterno Notte’ domina con 18 candidature

Il film di Marco Bellocchio ‘Esterno Notte‘, sul sequestro di Aldo Moro, di Marco Bellocchio, ha ottenuto 18 candidature ai David di Donatello, tra le quali miglior film, miglior regia, migliori attori protagonisti e non protagonisti. Sono invece 14 le candidature per ‘La stranezza’ di Roberto Andò e per ‘Le otto montagne’ di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh. Undici candidature per ‘Il signore delle formiche’ di Gianni Amelio e 9 per ‘Nostalgia’ di Mario Martone.

Premio dello spettatore a ‘Il grande giorno’

‘Il grande giorno’ di Aldo, Giovanni e Giacomo si aggiudica il David dello Spettatore. Lo hanno comunicato Piera Detassis e Carlo Conti nel corso della presentazione del Premio. Il David dello Spettatore è un premio che intende manifestare l’attenzione e il ringraziamento dell’Accademia ai film e agli autori che hanno fortemente contribuito al successo industriale dell’intera filiera cinematografica e viene assegnato al film italiano uscito entro il 31 dicembre 2022, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori nelle sale cinematografiche calcolato entro la fine di febbraio 2023.

Miglior cortometraggio ‘Le variabili dipendenti’

Il premio David di Donatello per il miglior cortometraggio è stato assegnato a ‘Le variabili dipendenti‘ di Lorenzo Tardella. Lo ha comunicato Piera Detassis, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano, nel corso della presentazione della 68esima edizione del Premio.

Conti: “Con me sul palco ci sarà Matilde Gioli”

“La serata avrà grande ritmo, al mio fianco ci sarà una grande attrice, Matilde Gioli, per controbilanciare la mia presenza. Ci sono momenti di spettacolo che stiamo preparando. E poi ci sarà l’emozione dei protagonisti”. Lo ha detto Carlo Conti, nel corso della presentazione dei premi David di Donatello, che condurrà, in prima serata su Rai1, il 10 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata