La cantautrice ha presentato il lavoro con uno showcase a Milano

“Ci sono tante sfumature dell’amore, e in queste sfumature molto spesso si nascondono le gemme più preziose”. Madame pubblica l’atteso album ‘L’amore’ e lo racconta così, a Milano, con un piccolo show, dal quale nelle immagini si può godere dell’esecuzione di ‘Quanto forte ti pensavo’. Un’occasione per festeggiare anche l’annuncio del suo primo live in un palasport: sabato 21 ottobre sarà infatti dal vivo al Forum di Assago, dopo il tour estivo che la porterà in tutta Italia e anche all’estero. Il nuovo disco ha tutte le carte in regola per consacrare definitivamente un’artista tra le più amate degli ultimi anni, con 14 tracce, tutti i testi scritti da lei, con richiami a mostri sacri come De Andrè e Battiato, e un sound potente e che cattura. L’amore che narra Madame non è quasi mai quello tra due innamorati: “Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni”, ha spiegato la cantautrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata