Quattordici tracce in cui vivono diverse donne: una bimba, una amica, una prostituta

“Ci sono tante sfumature dell’amore, e in queste sfumature molto spesso si nascondono le gemme più preziose”. Madame pubblica l’atteso album ‘L’amore’ e lo racconta così, a Milano, con un piccolo show suggestivo come la sua musica. Un’occasione per festeggiare anche l’annuncio del suo primo live in un palasport: sabato 21 ottobre sarà infatti dal vivo al Forum di Assago, dopo il tour estivo che la porterà in tutta Italia e anche all’estero.

Il nuovo disco ha tutte le carte in regola per consacrare definitivamente un’artista tra le più amate degli ultimi anni, con 14 tracce, tutti i testi scritti da lei, con richiami a mostri sacri come De Andrè e Battiato, e un sound potente e che cattura. L’artista è pronta a bissare il successo ottenuto con il singolo ‘Il bene nel male’, con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo.”La parte più dura di ogni disco – sottolinea – è parlarne, e più difficile ancora spiegarlo. Spiegare con la razionalità quello che ho prodotto con la creatività e la fantasia è un po’ un compito da consegnare in bianco”. Ma Madame comunque prova a raccontare quello che ha dentro: “Questo disco è diviso in vari personaggi che parlano, c’è autobiografia, biografia e fantasia che poi trova sempre riscontro nella realtà. Tutto il disco cerca di fare luce su persone difficili, di cui non si parlerebbe normalmente, si sfocerebbe nel politico, nel sociale, quindi meglio scriverci una canzone”. L’amore che narra Madame non è quasi mai quello tra due innamorati: c’è perfino una dedica d’amore di un marinaio alla sua barca prima di morire, la canzone ‘L’Onda’.

Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. “Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni”. “L’amore è anche dove non c’è la fortuna, dove non c’è la luce, dove non c’è un motivo. Scivola negli angoli più insidiosi e sporchi del mondo – conclude l’artista – portando la vita”.

