Insieme a lei Gabriele Corsi, come svelato durante la trasmissione 'Stasera c'è Cattelan'

Una inedita ed effervescente coppia per commentare l’edizione italiana di Eurovision Song Contest 2023. Saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi, come svelato ieri sera durante la trasmissione ‘Stasera c’è Cattelan’, il late show di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, ad accompagnare i telespettatori italiani nella “tre giorni di Liverpool” che vede come portabandiera per il nostro Paese Marco Mengoni con una versione unica e riarrangiata di ‘Due Vite’, il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo.

Maionchi: “Felice ma spaventata”

“Mi fa molto piacere da un lato, dall’altro sono un po’ spaventata perché non ho mai fatto la presentatrice, la farò un po’ a modo mio”. Lo ha detto a LaPresse Mara Maionchi, dopo l’annuncio che sarà lei a presentare l’Eurovision per l’Italia, a maggio a Liverpool, in coppia con Gabriele Corsi. “Non so se ci prepareremo, magari basterà poco, ma comunque tra tutti e due ci faremo coraggio”, ha aggiunto.

“Ho un grande rispetto verso Liverpool, una che ha fatto una vita in musica non può che essere felice di essere nella città dove sono nati i Beatles, che hanno fatto la storia della musica. Mi sento molto piccola in quella città”, ha detto ancora Maionchi.

All’Eurovision “Marco Mengoni secondo me ha delle ottime chance, non vado oltre per scaramanzia, ma come artista è bravissimo e il suo pezzo sarà sicuramente tra i più forti. Lui è sicuramente all’altezza, ha una voce straordinaria e sono sicura che brillerà” dice ancora.

Le serate

Le due semifinali saranno trasmesse martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21 su Rai 2 (precedute da due anteprime alle 20.15) mentre La Grand final di sabato 13 maggio andrà in onda alle 20.40 su Rai 1.Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione, e come da tradizione del Servizio Pubblico, provvederà a sottotitolare e audiodescrivere le tre serate in diretta su Rai 2 e Rai 1 e a rendere interamente accessibile, anche attraverso la Lingua dei Segni, La Grand final del 13 maggio su un canale dedicato di RaiPlay. Il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming per tutte e 3 le serate anche su RaiPlay. Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate sarà invece affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.

