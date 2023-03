Secondo quanto appreso, è stato subito stato soccorso e sarebbe fuori pericolo

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato vittima di un ictus ischemico. Secondo quanto appreso, è stato subito stato soccorso e sarebbe fuori pericolo. A darne notizia è stato Marco Liorni, conduttore di ‘Italia sì’, programma che da alcuni anni ha tra i suoi ospiti fissi ‘Platinette’: “Il ‘nostro’ Mauro – ha scritto Liorni su Instagram – si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Sì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”.

Nel mondo dello spettacolo, il personaggio ‘Platinette‘ è stato lanciato dal ‘Maurizio Costanzo Show’. In occasione della scomparsa del celebre conduttore, lo scorso 24 febbraio, risalgono anche le sue ultime apparizioni in tv. Coruzzi ha preso parte a diversi programmi come ospite o giudice di talent. Ha anche pubblicato alcuni libri e inciso dischi. In due occasioni ha preso anche parte al Festival di Sanremo.

