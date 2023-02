Il giornalista televisivo è scomparso all'età di 84 anni

Numerosi i messaggi di cordoglio dopo la scomparsa a 84 anni di Maurizio Costanzo. Politica e tv ricordano la vita del noto giornalista televisivo, che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito “un’icona del giornalismo e della televisione italiana, che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità”.

La Russa: “Ha raccontato Paese e tenuto compagnia a italiani”

“Con Maurizio Costanzo se ne va un professionista serio e preparato, un volto storico del giornalismo e della tv, un conduttore radiofonico, uno sceneggiatore, uno scopritore di talenti e tanto altro ancora. Per decenni il suo salotto ha raccontato i mille volti e le tante sfaccettature della nostra Nazione tenendo compagnia agli italiani in moltissime serate. Alla sua famiglia giungano le mie sincere condoglianze “. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Lorenzo Fontana: “Grande uomo di cultura”

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo. L’Italia perde un grande giornalista, un uomo di cultura, autore di programmi che hanno innovato il linguaggio televisivo del nostro Paese. Rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze”. Lo dichiara Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana in una nota.

Crosetto: “Un pezzo di storia, mai banale”

“Profondamente colpito per la scomparsa di Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo, autore. Ha raccontato con intelligenza e ironia l’evoluzione della società italiana. Anzi, un vero e proprio pezzo di storia. Un uomo mai banale. Addio, Maurizio”. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Zangrillo: “Italia perde un grande giornalista”

“L’Italia perde un grande giornalista. Volto della Tv, professionista dalle notevoli competenze e dalla spiccata umanità, con i suoi programmi Maurizio Costanzo ha saputo raccontare i cambiamenti dell’Italia a intere generazioni. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”. Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Urso: “Ha innovato mondo comunicazione tv”

“Maurizio Costanzo ha innovato il mondo della comunicazione televisiva con uno stile inconfondibile che ha fatto storia, esempio e modello inimitabile per l’empatia che aveva con il suo pubblico che mai lo dimenticherà”. Così in un tweet il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Salvini: “Grande tristezza e commozione”

“Grande tristezza e commozione. Se ne va un Grandissimo della televisione che ha accompagnato generazioni di italiani”. Così su Instagram il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, sulla morte di Maurizio Costanzo. “Buon viaggio Maurizio, grazie di tutto”, aggiunge il leader della Lega.

Casellati: “Ci lascia uno dei più grandi maestri della tv”

“Oggi ci ha lasciato Maurizio Costanzo, uno dei più grandi maestri della tv italiana del ‘900. Giornalista e autore poliedrico, ha ideato e condotto con garbo e sottile ironia il salotto più amato dagli italiani, simbolo di una televisione nazional popolare fatta di intelligenza e impegno sociale”. Lo ha dichiarato la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati.

Tajani: “Indimenticabile suo contributo contro mafia”

“Con Maurizio Costanzo ci lascia un grande giornalista, una persona colta e per bene che ha raccontato, con capacità uniche, importanti vicende del nostro Paese. Indimenticabile il suo contributo nella lotta alla mafia. Mi stringo al dolore dei suoi cari e della moglie Maria”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri.

Conte: “Ha rivoluzionato la tv”

“Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l’impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese”. Lo scrive su Twitter il leader M5S Giuseppe Conte.

Diaco: “Non so come farò senza di lui”

“Un dolore immenso, non so come farò senza di lui“. Lo dice a LaPresse Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma, storico collaboratore di Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni.

Alex Britti: “Perdo un amico”

“Un amico, una persona bellissima, corretta, onesta. Ci ho scritto tante cose insieme. Ci ho passato momenti belli, intensi, profondi, come era lui. Sono stato un’estate a casa sua al mare, stavamo tutto il giorno insieme. Abbiamo scritto, giocato, lavorato con serenità. Perdo un amico importante”, così Alex Britti ricorda Maurizio Costanzo scomparso oggi a 84 anni.

Amendola: “Tutti gli dobbiamo qualcosa”

“Non so che dire, proprio non me l’aspettavo. L’ho saputo un quarto d’ora fa. Ha fatto la storia di tutto, tutti quanti dobbiamo qualcosa a Maurizio“. Così a LaPresse l’attore Claudio Amendola, ricordando Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni. “Io con lui avevo un buon rapporto – ha aggiunto Amendola – è sempre stato super carino e super accondiscendente con me. Mi ricordo un episodio a inizio carriera quando ancora lui era al Sistina, a una domanda un po’ più difficile delle altre io mi sono incartato nella risposta e Maurizio è stato bravissimo a trovarmi una via d’uscita. Io ero uno di quelli a cui lui voleva bene, sono convinto di questo, me lo ha sempre dimostrato”. “Ci ha regalato una platea enorme di personaggi e non solo dello spettacolo ma anche di altro tipo – ha concluso l’attore – È stato uno dei cinque grandi nomi della televisione in bianco e nero che poi si è trasformata nella tv di oggi. Meraviglioso il suo sarcasmo, la sua ironia e la mimica. Mi ricordo le facce di Costanzo mentre guardava noi ospiti”.

Ventura: “Pensavo che questo giorno non arrivasse mai”

“Ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei,la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia,questo paese perde tantissimo. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita. Buon viaggio”. Così su Twitter Simona Ventura ricorda Maurizio Costanzo scomparso oggi all’età di 84 anni.

Roberto D’Agostino: “Indimenticabili le sue frasette”

“Non se l’aspettava nessuno. Ho frequentato per tanto tempo il palco del Costanzo Show in un periodo in cui di svalvolati c’eravamo solo io e Sgarbi. Oggi saremmo stati irrivelanti perché tutti fanno risse, fanno a botte. Costanzo abilissimo a condurre con un linguaggio diverso rispetto al consueto blablabla. Uno dei più grandi personaggi capaci di tirare fuori qualsiasi cosa da chiunque e non era un intervistatore di quelli ‘io qua io là’, intelligente a entrare nel discorso con quelle frasette tipo quando qualcuno si impappinava e lui diceva ‘dillo con parole tue’. Un grande, con l’aspetto disincato, sogghignante e ammiccante con lo spettatore. Davvero imbattibile”. Così a LaPresse il giornalista Roberto D’Agostino ricorda Maurizio Costanzo scomparso all’età di 84 anni.

Morandi: “Grande dolore, gli volevo bene”

“È un grande dolore. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene. Ciao, Maurizio“. Lo scrive sui social Gianni Morandi ricordando Maurizio Costanzo scomparso oggi all’età di 84 anni.

Pino Insegno: “Fu il primo a credere nella Premiata Ditta”

“Per ricordare Maurizio ci vorrebbero 20 pagine. È stata la prima persona che ho incontrato nell’81 al Capodanno al ‘Delle Muse’ quando eravamo ‘Allegra Brigata’, è stato il primo a mettere sotto contratto la ‘Premiata Ditta’ al Parioli, il primo a credere in noi. Con lui ho fatto più di 100 puntate al ‘Costanzo-Show'”. Così a LaPresse Pino Insegno, ricordando Maurizio Costanzo scomparso oggi all’età di 84 anni. “È stato un amico totale – ha aggiunto l’attore – un vero amico, che mi ha consolato in un momento triste della mia vita quando mi ero lasciato. Invece di parlare di lavoro mi prese sotto braccio e mi parlò delle sue disavventure amorose. È sempre stato presente con mia mamma quando se ne è andata, e ha conosciuto tutta la mia famiglia. Per me se ne è andato un grande amico”. “Festeggiavamo spesso la nostra festa insieme – ha concluso Insegno – perché lui era nato a fine agosto e anche io. Una delle ultime volte che l’ho visto è stato in occasione dell’intervista che mi ha fatto per il mio libro a ‘S’è fatta notte’, poi lo sono andato a trovare poco tempo fa in ufficio, non stava benissimo. Ci siamo fatti una chiacchierata antica”. Tra gli aneddoti che Pino Insegno ricorda di Costanzo, uno in particolare: “Ogni volta che entravo al Parioli per 13 anni urlavo sempre le frasi di Alberto Sordi e lui usciva dal camerino e rispondeva ‘questo me lo cacci’. Abbiamo fatto questa gag per 13 anni”.

Alba Parietti: “Gli devo tutto”

“Una persona molto intelligente, arguta, complessa. Io devo tutto a lui. Il suo ‘Uno contro tutti’ resterà indelebile. Un uomo con una spiccata capacità seduttiva, narcisista, affascinante. Ha inventato una tv che resterà la prima e unica irripetibile”. Così Alba Parietti a LaPresse in ricordo di Maurizio Costanzo scomparso oggi a 84 anni.

Greggio: “Grazie per avermi fatto incontrare Iacchetti”

“Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo. Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio: hai riso tanto sugli aneddoti dei nostri incontri al tuo show o quando ti facevamo gli scherzi io e Enzo travestiti da donna da Maria a ‘C’è posta per te'”. Così Ezio Greggio ricorda sui social Maurizio Costanzo, scomparso oggi.

Sgarbi: “Ha inventato un genere che non morirà mai”

“Maurizio Costanzo non è morto, vive in un caleidoscopio. Nei suoi talk show ha saputo portare la cronaca a teatro, e il teatro con la tv nella vita come fosse un tiggì. Ha inventato un genere unico che non può morire. Così come lui che ha tanti seguaci ogni sera, da Del Debbio a Porro, da Giletti a Formigli. Contemporaneamente era politica, spettacolo, teatro: un moltiplicatore unico, impossibile da imitare. Con lui la vita diventava più teatrale del teatro e il teatro più forte della vita”. Così Vittorio Sgarbi a Lapresse ricorda Maurizio Costanzo scomparso oggi a 84 anni.

Osho: “Con lui sarebbe stato bello fare ‘Costanzo Oshow'”

“Sono addolorato, come tutti, anche perché faccio parte di un mondo in parte creato anche da lui. Mi dispiace anche perché ho sempre desiderato essere ospite nella sua trasmissione che guardo sin da quando ero piccolo, questo rammarico per me quindi è un dispiacere doppio”. Così a LaPresse Federico Palmaroli, in arte ‘Osho’, ricordando il giornalista scomparso oggi. “Mi sarebbe piaciuto essere invitato al ‘Costanzo Show’: avevo già pensato al post che avrei potuto scrivere: il ‘Maurizio Costanzo Oshow’“, conclude con una battuta.

