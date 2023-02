Il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai: "Non è più liberta né un diritto se l'attacco è personale"

Tiene ancora banco la performance di Fedez alla seconda serata del Festival di Sanremo. “Mi dissocio fortemente dalla performance di Fedez, soprattutto nella gestualità. Un modo che io contesto fortemente e che il servizio pubblico non può ammettere. Non è più libertà e non è più un diritto quando diventa un attacco personale, per di più a un viceministro del nostro Governo che già aveva avuto modo di scusarsi per una cosa del passato. Quindi, e parlo a nome anche dell’ad Fuortes e della presidente Soldi, possiamo dire che quando l’attacco diventa personale non c’è libertà che tenga”. Lo ha detto il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta, in riferimento alla performance di Fedez di ieri sera.

Fedez ha strappato la foto del viceministro Bignami vestito da nazista in diretta.

