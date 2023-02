Il marito dell'imprenditrice e co-conduttrice della prima serata

Fedez ha guardato l’esordio sul palco di Sanremo di Chiara Ferragni in tv, seguendola come suo primo ‘fan’: “Quella è mia moglie, ho fatto dei figli con lei” dice, al settimo cielo, in una story su Instagram. Ferragni si è presentata sul palco della 73esima edizione con un primo abito nero e uno scialle-manifesto con la scritta ‘Sentiti libera‘.

