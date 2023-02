Il direttore artistico Amadeus ha spiegato in conferenza stampa i dettagli della prima serata

Tutto pronto per l’apertura della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Al timone, per la quarta edizione consecutiva, il direttore artistico Amadeus che ha annunciato la presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, in prima fila all’Ariston. E’ la prima volta nella storia che accade come spiegato dallo stesso conduttore in conferenza stampa.

“Apriremo la prima serata del Festival questa sera, con l’omaggio al presidente Mattarella e subito l’intervento di Roberto Benigni dedicato alla Costituzione“, ha spiegato Amadeus mentre il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta, ha spiegato: “Non ho parlato io, il grande lavoro con il Quirinale è stato gestito da Lucio Presta con Giovanni Grasso. Tutto è cominciato al termine dello scorso Festival, quando il presidente Mattarella ha voluto il numero di Amadeus per complimentarsi con lui”.

Morandi canterà l’inno

“Sarà Gianni Morandi a cantare l’inno d’Italia. E lo apprende adesso”, ha aggiunto Amadeus annunciando che sarà il co-conduttore a intonare l’inno di Mameli davanti al presidente della Repubblica. E Morandi, che non era stato avvisato, non ha fatto una piega: “L’inno lo conosco bene”, ha risposto con un sorriso.

14 i cantanti che si esibiranno nella serata d’apertura

Nel corso della serata di martedì 7 febbraio i primi quattordici artisti in gara presenteranno i loro brani: Anna Oxa, gIANMARIA, Marco Mengoni, Mr. Rain, Ultimo, Ariete, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olla, Mara Sattei e Colla Zio. I brani verranno votati dai giornalisti divisi tra: carta stampata, radio e web. A fine serata sarà stilata una classifica provvisoria.

