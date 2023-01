L'annuncio sui social della influencer

Chiara Ferragni ha devoluto il suo intero compenso per la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re. (Donne in Rete contro la violenza). Lo annuncia la stessa influencer e imprenditrice digitale in un video postato sulla sua pagina Instagram.

